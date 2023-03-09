الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، إن ما تردد عن حمله 500 ألف يورو غير صحيح، وردده أحد الصحفيين، معتبرًا أن ذلك «اتهام مسّ به وبعائلته».

وأضاف في اجتماع مجلس الوزراء بمدينة الخمس، اليوم الخميس: «بخصوص زيارتي إلى باريس، أنا أتنقل كشخص عادي، وتوجهت إلى باريس بتذكرة خاصة ودون حراسة في 2 مارس، ونزلت في مطار شارل ديغول وذهبت لقسم الجمارك لتسجيل مبلغ 20 ألف يورو كإجراء متبع في كثير من الدول».

ولفت إلى أنه تسلم ورقة رسمية من موظفي مطار باريس بخصوص تسجيل المبلغ، متابعا: «خرجت من المطار، وثاني يوم توجهت إلى المطار نفسه للسفر إلى تركيا بشكل اعتيادي، ولكن تفاجأت من أحد الصحفيين (وهو) كمال المرعاش وقال إن معي 500 ألف يورو وهذا غير صحيح، وقلت له على أي أساس تقول هذا الكلام»؟

- مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا

والجمعة الماضية، أكد مصدر دبلوماسي غربي لـ«بوابة الوسط» ضبط مبلغ مالي كبير مع الطرابلسي في باريس، لم يصرح به لدى وصوله مطار شارل ديغول.

وأضاف المصدر أن المبلغ المالي صودر مبدئيا لمخالفة المعني الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وأن الطرابلسي «سيستدعى أمام قاضي التحقيق الفرنسي ف انتظار تأكيد عنوان إقامته في باريس».