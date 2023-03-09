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بن قدارة يشارك في مؤتمر عالمي للطاقة بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 11:09 صباحا
بن قدارة يشارك في مؤتمر عالمي للطاقة بالولايات المتحدة
بن قدارة خلال مشاركته في مؤتمر «CERAWeek» في هيوستن الأميركية، 8 مارس 2023، (مؤسسة النفط)
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يشارك وفد من المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، برئاسة فرحات بن قدارة، في فعاليات أسبوع مؤتمر «CERAWeek» العالمي للطاقة بمدينة هيوستن الأميركية.

وانطلق المؤتمر في السادس من شهر مارس الجاري، ويستمر حتى غد الجمعة، وقد التقى بن قدارة على هامشه بممثلي العديد من الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

المؤتمر يناقش تلبية احتياجات العالم من الطاقة
وقال بن قدارة إن المناقشات في المؤتمر في نسخته الحالية تتناول «كيفية تلبية الاحتياج العالمي المتزايد للطاقة»، حيث تحدث عن امتلاك ليبيا إلى جانب خمس دول أخرى، أكبر احتياطيات من الغاز في أفريقيا، وهي ملتزمة بتطويره، ببناء القدرات وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين، بما يضمن مصالح ليبيا وشركائها.

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يشار إلى أن مؤتمر «CERAWeek» العالمي للطاقة هو أكبر تجمع دولي للطاقة، يضم عددا كبيرا من وزراء وقادة قطاع الطاقة حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من رؤساء شركات الطاقة الدولية، حيث يحضر في المؤتمر نحو 7500 مشارك من أكثر من 80 دولة.

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