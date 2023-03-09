السوق الرسمية: الإسترليني يرتفع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.75 دينار مقابل 5.74 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.85 دينار، وسعر اليورو عند 5.11 دينار.

أسعار العملات العربية

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، في حين انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.