حكومة الدبيبة: فرنسا تدعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي أكد دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري، وإنهاء المراحل الانتقالية من خلالها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء، المبعوث الفرنسي بول سولار، بحضور سفير باريس في ليبيا مصطفى مهراج، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الدبيبة رحب بمشاركة فرنسا في اجتماع «P3+2» المنعقد في طرابلس، لافتًا إلى أنّ ذلك «يؤكد دعمها للجهود الدولية والمحلية لإنجاح الانتخابات».

- الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في طرابلس

اجتماع «P3+2» في طرابلس

وفي وقت سابق اليوم عقد الدبيبة اجتماعا مع سفراء ومبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا أعضاء مجموعة «p3+2»، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبلوماسيين الغربيين «وضعوا الدبيبة خلال الاجتماع في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات».