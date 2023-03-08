المشري يبحث مع عميد بلديتي بني وليد والمردوم ملف الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع عميد بلديتي بني وليد والمردوم ملف الانتخابات، والمشاكل التي تعاني منها المنطقتان، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن المشري التقى رفقة عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله محمد السريري، عميدَ بلدية المردوم عبد الله أبو شناف، وعميدَ بلدية بني وليد عبد الحفيظ محمد الرايس، وعددًا من أعيان ومشايخ المجلس الاجتماعي ببني وليد: عقيلة الجمل، إبراهيم فرج، مفتاح الغناي، عبد السلام ضو، وحسين العلام، وسعيد محمد ونيس.

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وأضاف أن اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، شهد التحاور حول «أهمية إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية صحيحة»، بالإضافة إلى «التعديل الدستوري المتوافق عليه»، ودور المجلس في تهيئة الأجواء والظروف الملائمة لها. وأكد المشري «دور البلديات والمشايخ والأعيان في وحدة التراب الليبي وتوحيد كلمة الليبيين بجميع أطيافهم».

كما تطرق اللقاء إلى المشاكل التي تعاني منها منطقتا بني وليد والمردوم، لاسيما الخدمية منها، حيث لفت المشري إلى «ضرورة الاهتمام بالبلديات وتقديم جميع الخدمات لها وتحقيق التنمية فيها».

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقى عميد بلديتي بني وليد والمردوم، الأربعاء 8 مارس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)