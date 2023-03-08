المفوّض الأممي لحقوق الإنسان: الجهات المسلحة في ليبيا تمارس العنف في موازاة الجمود السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوفه حيال الأوضاع السائدة في أكثر من 40 بلدا بما فيها ليبيا.

وقال فولكر تورك خلال كلمة له بجنيف مساء الثلاثاء، تستعرض الأوضاع والحالات البارزة لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، إن العنف المستشري في ليبيا لا يزال مستمرا، موضحا أن «الجهات المسلحة تمارسه في موازاة الجمود السياسي الذي طال أمده، والحيّز المدني المقيّد بشكل متزايد، في تدمير الحياة وإزهاق الأرواح والمساس بالحقوق وإلحاق أضرار بالغة بها» وفق تعبيره.

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وأكدت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أنها ستقدم تقريرها النهائي في نهاية الجلسة، ومن المُلح أن تنفذ السلطات توصياتها من دون أي تأخير.