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المفوّض الأممي لحقوق الإنسان: الجهات المسلحة في ليبيا تمارس العنف في موازاة الجمود السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 07:03 مساء
المفوّض الأممي لحقوق الإنسان: الجهات المسلحة في ليبيا تمارس العنف في موازاة الجمود السياسي
مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، متحدثا في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء 7 مارس 2023. (الأمم المتحدة)
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أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوفه حيال الأوضاع السائدة في أكثر من 40 بلدا بما فيها ليبيا.

وقال فولكر تورك خلال كلمة له بجنيف مساء الثلاثاء، تستعرض الأوضاع والحالات البارزة لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، إن العنف المستشري في ليبيا لا يزال مستمرا، موضحا أن «الجهات المسلحة تمارسه في موازاة الجمود السياسي الذي طال أمده، والحيّز المدني المقيّد بشكل متزايد، في تدمير الحياة وإزهاق الأرواح والمساس بالحقوق وإلحاق أضرار بالغة بها» وفق تعبيره.

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وأكدت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أنها ستقدم تقريرها النهائي في نهاية الجلسة، ومن المُلح أن تنفذ السلطات توصياتها من دون أي تأخير.

تمديد بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر
وتنعقد الدورة الـ52 في الفترة ما بين 27 فبراير و31 مارس الجاري. وفي هذا السياق، كشف تقرير لمجلس حقوق الإنسان في قراره رقم «50/23» تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا لفترة نهائية غير قابلة للتجديد مدتها تسعة أشهر لكي تقدم توصياتها الختامية وطُلب إليها أن تقدم إلى المجلس خلال جلسة تَحاوُر تُعقد أثناء دورتها الـ52، تقريرها النهائي عن حالة الإنسان في ليبيا.

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