«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صرف مرتبات شهر مارس وثلاثة أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل شهر رمضان، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم على المواطنين.

وقال الناطق ورئيس الفريق الإعلامي للوزارة فيصل الهمالي في بيان مصور نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية «تعكف خلال هذه الأيام على إنجاز مرتبات شهر مارس ليجري صرفها لمستحقيها قبل شهر رمضان المبارك»، منوهًا بأن «مرتبات شهر أبريل أيضًا سيجري صرفها قبل عيد الفطر المبارك».

إحالة مخصصات منحتي الزوجة والبنات والأولاد إلى المصرف المركزي

وأعلن الهمالي أن «من ضمن البشائر التي تزفها وزارة المالية للشعب الليبي أن المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات ومنحة الأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس ستجري إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان الفضيل».

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وأكد الهمالي أن وزارة المالية «لم تدخر جهدًا من أجل تنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرامية لتخفيف وطأة غلاء المعيشة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم بشقيه الداخلي والخارجي عن المواطنين».

مطابقة 1474 وحدة إدارية وفق جدول المرتبات الموحد

وكشف الناطق باسم وزارة المالية خلال البيان أن «عدد الجهات التي أنهت المطابقة وفق جدول المرتبات الموحد قد بلغ 1474 وحدة إدارية، فيما بلغت التسويات المنجزة من ترقيات وعلاوات وجدول موحد 1.323.594 موظفًا وموظفة».

وأضاف الهمالي أن «عدد حالات تغيير المسار بين القطاعات والوحدات الإدارية قد بلغ 119.167 موظفاً وموظفة، وعدد حالات الإيقاف الناجمة عن الازدواجية والوفاة وإنهاء الخدمة كان 98.997 حالة».

ودعا الناطق باسم وزارة المالية الوحدات الإدارية التي لم تقم بإجراء المطابقة لموظفيها إلى سرعة التواصل مع إدارة الميزانية وتوفير المستندات والبيانات الإدارية والمالية اللازمة لإنهاء عملية المطابقة حرصًا على نيل الموظفين التابعين لها حقوقهم المقرة وفق التشريعات النافذة.