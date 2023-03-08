  • Alwasat News
Atwasat

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 06:43 مساء
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان
الناطق ورئيس الفريق الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فيصل الهمالي أثناء تلاوة البيان، الأربعاء 8 مارس 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صرف مرتبات شهر مارس وثلاثة أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل شهر رمضان، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم على المواطنين.

وقال الناطق ورئيس الفريق الإعلامي للوزارة فيصل الهمالي في بيان مصور نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية «تعكف خلال هذه الأيام على إنجاز مرتبات شهر مارس ليجري صرفها لمستحقيها قبل شهر رمضان المبارك»، منوهًا بأن «مرتبات شهر أبريل أيضًا سيجري صرفها قبل عيد الفطر المبارك».

إحالة مخصصات منحتي الزوجة والبنات والأولاد إلى المصرف المركزي
وأعلن الهمالي أن «من ضمن البشائر التي تزفها وزارة المالية للشعب الليبي أن المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات ومنحة الأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس ستجري إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وستكون في حسابات المستفيدين قبل شهر رمضان الفضيل».

- الدبيبة يبحث مع الكبير والمبروك تسريع إجراءات صرف المرتبات
- خبراء يجيبون: «هل تعجز ليبيا عن سداد فاتورة المرتبات»؟
- الشهوبي يتعهد بسرعة تطبيق جدول المرتبات الموحد على موظفي الطيران المدني

وأكد الهمالي أن وزارة المالية «لم تدخر جهدًا من أجل تنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرامية لتخفيف وطأة غلاء المعيشة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم بشقيه الداخلي والخارجي عن المواطنين».

مطابقة 1474 وحدة إدارية وفق جدول المرتبات الموحد
وكشف الناطق باسم وزارة المالية خلال البيان أن «عدد الجهات التي أنهت المطابقة وفق جدول المرتبات الموحد قد بلغ 1474 وحدة إدارية، فيما بلغت التسويات المنجزة من ترقيات وعلاوات وجدول موحد 1.323.594 موظفًا وموظفة».

وأضاف الهمالي أن «عدد حالات تغيير المسار بين القطاعات والوحدات الإدارية قد بلغ 119.167 موظفاً وموظفة، وعدد حالات الإيقاف الناجمة عن الازدواجية والوفاة وإنهاء الخدمة كان 98.997 حالة».

ودعا الناطق باسم وزارة المالية الوحدات الإدارية التي لم تقم بإجراء المطابقة لموظفيها إلى سرعة التواصل مع إدارة الميزانية وتوفير المستندات والبيانات الإدارية والمالية اللازمة لإنهاء عملية المطابقة حرصًا على نيل الموظفين التابعين لها حقوقهم المقرة وفق التشريعات النافذة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي

الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي
الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد

الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي

4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار

10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار
أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط

أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط
«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات

«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات
لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق

لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق
مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»

مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية العربية

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية ...
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يبحث مع مسؤول روسي دعم إجراء الانتخابات في 2023
المنفي يبحث مع مسؤول روسي دعم إجراء الانتخابات في 2023
باتيلي: يجب على الليبيات التحرك للقيام بدور فعال في العملية الانتخابية
باتيلي: يجب على الليبيات التحرك للقيام بدور فعال في العملية ...
المنفي: نسعى لتوافق وطني على أساس المشاركة والملكية الوطنية
المنفي: نسعى لتوافق وطني على أساس المشاركة والملكية الوطنية
المنقوش تلتقي وزيري خارجية الكويت وتونس بالقاهرة
المنقوش تلتقي وزيري خارجية الكويت وتونس بالقاهرة
السايح وبوشناف يتفقان على تعزيز آليات التعاون بين مفوضية الانتخابات والأمن القومي
السايح وبوشناف يتفقان على تعزيز آليات التعاون بين مفوضية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
المفوّض الأممي لحقوق الإنسان: الجهات المسلحة في ليبيا تمارس العنف في موازاة الجمود السياسي
المفوّض الأممي لحقوق الإنسان: الجهات المسلحة في ليبيا تمارس ......
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة ......
الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في طرابلس
الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في ......
السايح وبوشناف يتفقان على تعزيز آليات التعاون بين مفوضية الانتخابات والأمن القومي
السايح وبوشناف يتفقان على تعزيز آليات التعاون بين مفوضية ......
المنقوش تلتقي وزيري خارجية الكويت وتونس بالقاهرة
المنقوش تلتقي وزيري خارجية الكويت وتونس بالقاهرة...
المزيد