المنفي يبحث مع مسؤول روسي دعم إجراء الانتخابات في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، دعم عملية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا خلال العام الجاري 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره السفير الروسي لدى قطر، دميتري دوغادكين، وعُقِد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد في الدوحة في الخامس من مارس الجاري، وفق بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن المجلس الرئاسي.

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وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى «آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدمًا بالعملية السياسية».

وفي كلمته خلال خلال الاجتماع الأممي دعا المنفي إلى إنشاء «صندوق عالمي للطوارئ» تسهم فيه دول العالم لمواجهة «الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع»، مجددة التأكيد على التزامها بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموًا.