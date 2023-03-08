الدبيبة يبحث مع نورلاند وأوردمان جهود إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وتطرق اللقاء كذلك إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية الحكومي، وتفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وأكد الدبيبة دعمه لجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مشيدا بالدور الأميركي الفعال بشأن الملف الليبي ودعمهم الدولي لإجراء الانتخابات.