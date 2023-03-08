ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
وزاد سعر الدولار إلى 5.105 دينار مقابل 5.085 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، وتراجع سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 222 دينارا مقابل 225 دينارا، أمس، للغرام.
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