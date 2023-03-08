ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.105 دينار مقابل 5.085 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.