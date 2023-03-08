اجتماع في سرت لمناقشة خطة تنمية المراعي بالمنطقة الوسطى

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شهدت مدينة سرت اجتماعا موسعا لبحث تفعيل خطة شاملة لتطوير المراعي الطبيعية في المنطقة الوسطى.

عقد الاجتماع، أمس الثلاثاء، في ديوان البلدية، بحضور عميد البلدية مختار المعداني، ورئيس لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية على الطيف، ورئيس فرع الجهاز بالوسطي سالم الدبار، ومدير إدارة التنمية الرعوية بالجهاز سالم النائلي، ومدير إدارة التعاون الدولي بالجهاز أحمد فتحي، والمراقب المالي للجهاز عبدالله الدالي.

وقال المعداني، في حديثه إلى «بوابة الوسط» إن الخطة تشمل تطوير الآبار الرعوية في المنطقة الوسطى، وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للثروة الحيوية بمختلف ربوعها، وإعادة تأهيل الأراضي، أخذا في الاعتبار مواجهة تأثيرات الظواهر السلبية، مثل التصحر والتغيرات المناخية.

زيارة لرئيس الحرس البلدي

كما التقى المعداني برئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عميد توفيق المسماري، وبحثا معا سبل دعم فرع الجهاز في المدينة لمواصلة أعماله.

واتفق الطرفان على استمرار دوريات التفتيش على المحال التجارية والمختبرات الطبية والصيدليات ومحال الجزارة والمطاعم والحلاقين.