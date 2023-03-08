الدبيبة يعزي في وفاة الكاتب رمضان جربوع

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعازيه في وفاة الكاتب الليبي رمضان أحمد جربوع، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «أعزي أهلي في بنغازي وكل المثقفين في بلادي في وفاة فقيد الوطن الأستاذ رمضان جربوع بعد معاناة مع المرض.. أسأل الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».