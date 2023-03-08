الدبيبة يعزي في وفاة الكاتب رمضان جربوع...

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعازيه في وفاة الكاتب الليبي رمضان أحمد جربوع، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
وكتب الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «أعزي أهلي في بنغازي وكل المثقفين في بلادي في وفاة فقيد الوطن الأستاذ رمضان جربوع بعد معاناة مع المرض.. أسأل الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وتُوفي الجربوع في العاصمة المصرية القاهرة، فيما أعلنت أسرته إقامة المأتم في منزل الأسرة بمنطقة طابلينو بمدينة بنغازي.
مقالات الراحل
وللراحل الكثير من المقالات المنشورة في أكثر من جريدة ليبية وعربية، من بينها «السد في وجه الإعاقة»، وسلسلة مقالات بعنوان «عصمليات»، و«مصدرو الفساد.. الشركات المفسدة مثالا»، و«الموجبات والخيارات في اقتصاد الإصلاح»، و«كورات قدمات عربيات مفشوشات شخشيرات أحسن!»، و«حقوقها أم حقوق المواطنة للجميع؟»، و«الحراك السياسي في ليبيا قديما.. التيارات والمؤثرات»، و«المواطن والدستور بين غاية المنى وإملاء الواقع».. وغيرها.
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