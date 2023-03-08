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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 10:33 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.85 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.74 دينار مقابل 5.80 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.15 دينار أمس.

أسعار العملات العربية
وعلى صعيد العملات العربية، صعد سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، في حين ثبت سعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

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