ختام فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للتعليم والتدريب

القاهرة - بوابة الوسط

اختُتمت فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الثالث للتعليم والتدريب، الذي أقيم بالمدينة الرياضية في طرابلس مساء أمس الثلاثاء.

وأشرفت وزارات العمل والتأهيل والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الملتقى، بحضور ومشاركة عدد من المؤسسات والشركات والمراكز الخاصة والعامة، حسب بيان وزارة العمل على صحفتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وشهد الملتقى، الذي انطلق الأحد الماضي، حضورا كبيرا من رواد الشركات التدريبية الخاصة، حيث اطلعوا على دور وزارة العمل والجهات التابعة لها في مجال التدريب ورفع الكفاءة المهنية.

وألقت اللجنة المشرفة على تنظيم هذا الحدث خلال ختام فعالياته، كلمات تشجيعية للحضور كافة على المشاركات المميزة، وقدمت شهادة شكر وتقدير ودرع التميز لوزارة العمل لمشاركتها الفعالة.