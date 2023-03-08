«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الأربعاء على الساحل من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر، والرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.