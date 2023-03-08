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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 09:58 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الأربعاء على الساحل من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر، والرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من مصراتة إلى سرت سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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