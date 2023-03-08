حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 8 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا دافئا نهارا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و31 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.