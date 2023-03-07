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باماكو: مجموعات عادت من ليبيا ساعدت الإرهاب على احتلال ثلثي مالي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 07 مارس 2023, 10:40 مساء
باماكو: مجموعات عادت من ليبيا ساعدت الإرهاب على احتلال ثلثي مالي
وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب (أرشيفية: الإنترنت)
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أرجع وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، جذور التوترات الأمنية والإرهاب في بلاده وتمدده إلى منطقة الساحل الأفريقي إلى الوضع السائد في ليبيا بعد تدخل حلف الـ«ناتو» العام 2011.

وقال ديوب في حديث مع قناة «الميادين» اللبنانية، أمس الإثنين، إن مجموعات من الجالية المالية في ليبيا استفادت من هذا التدخل العسكري لتحصل على الدعم والمساعدة.

ورأى الدبلوماسي المالي أن تلك المجموعات انتقلت إلى المناطق الشمالية في مالي، وانضمت إليها مجموعات إرهابية، لتحتل ثلثي أراضي مالي، معتبرًا أن غياب الاستقرار الناتج عن الإرهاب لم يعد محصورًا فقط في شمال مالي؛ بل اتسعت رقعته ليشمل تقريبًا كل أنحاء البلاد، كما تخطى الحدود الوطنية ليتغلغل في الدول المجاورة وصولًا إلى خليج غينيا.

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مغادرة فرنسا الأراضي المالية
وبخصوص مغادرة فرنسا الأراضي المالية، أوضح ديوب أن فرنسا قررت مغادرة مالي ولم تُطرد منها، مضيفًا أنه يمكن العودة إلى التصريحات الفرنسية الرسمية والتي أُعلِن فيها توقف العمليات العسكرية مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان.

واعتبر ديوب أن هذا الخيار اتُخِذ من أجل «معاقبة السلطات المالية التي قررت تغيير الاستراتيجية العسكرية التي تعتمدها، واستبدال شريكها الاستراتيجي».

وكان رئيس الوزراء المالي الانتقالي عبدالله مايغا، وجه اتهامات بالجملة لكل من رؤساء فرنسا والنيجر وكوت ديفوار وغينيا بيساو، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة في نيويورك خلال سبتمبر الماضي.

ودعا رئيس الوزراء المالي وقتها فرنسا في خطابه إلى العودة بالزمن إلى الوراء منتقدًا ماضيهم في تدخلهم العسكري الغربي في ليبيا العام 2011.

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