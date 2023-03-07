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الليلة في «هذا المساء»: خلافات التشريع.. براغماتية عقيلة وجذرية المشري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 09:09 مساء
الليلة في «هذا المساء»: خلافات التشريع.. براغماتية عقيلة وجذرية المشري
برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV) (أرشيفية)
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يناقش برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الثلاثاء، أسباب وتداعيات تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التي اتهم فيها مجلس النواب بمحاولة القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، وتأكيده أنهم لا يرفضون حتى الآن مبادرة باتيلي والتي لا تزال قيد الدراسة.

ويتناول البرنامج رسائل المشري التي وجهها، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، للمستشار عقيلة صالح بأن التوافق الذي حدث بين المجلسين أخل به البرلمان، فما هي الأسباب التي أزمت علاقة الأعلى بالنواب بعد أيام من إعلان التوافق؟ ولماذا تراجع المشري عن موقفه إزاء مبادرة البعثة الأممية والقبول بها بعد الرفض؟ وكيف سيستقبل باتيلي رسائل المشري وهو يعتبر الجسمين غير شرعيين؟ وهل يوافق المبعوث على مقترح المشري بمزج المبادرة مع التعديل 13 والعمل على أساسه؟

- المشري: يجب على الدبيبة عدم الترشح للانتخابات القادمة واحترام تعهده بذلك

ويطرح البرنامج مجموعة من الأسئلة حول مدى تقرب المشري من البعثة بعد تأكده أن الصدام هو عنوان المرحلة المقبلة ولا ضمان حقيقيًا للتوافق وإرساء قاعدة دستورية، وذلك مع كل من: رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد، ورئيس حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة، والمحلل السياسي عيسى عبدالقيوم، وعضو هيئة الدستور مصطفى دلاف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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