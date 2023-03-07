كندا تؤكد رغبتها في تطوير العلاقات مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت كندا رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا، وكذلك دعمها عمل الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات خلال العام 2023، بحسب منصة «حكومتنا».

جاء التأكيد الكندي خلال لقاء سفيرتها لدى ليبيا إزابيل سافارد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

- السايح يبحث مع سفيرة كندا كيفية الوصول إلى الانتخابات

- اللافي يؤكد أهمية الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد

- المشري يوضح للسفيرة الكندية رؤية «مجلس الدولة» للخروج من الانسداد السياسي

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفيرة الكندية أكدت خلال اللقاء «دعم بلادها عمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بدفع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات خلال العام 2023، ورغبة كندا في تطوير العلاقات مع ليبيا».

وأضافت أن الدبيبة رحب من جانبه بالسفيرة إزابيل سافارد، مشددًا على «ضرورة انتقال عمل السفارة إلى طرابلس كأغلب السفارات التي باشرت عملها من العاصمة»، مستعرضًا جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ الانتخابات والقيام بمهامها في هذا الملف.