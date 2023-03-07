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ارتفاع أسعار الخضراوات في أسواق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 07 مارس 2023, 05:00 مساء
ارتفاع أسعار الخضراوات في أسواق بني وليد
شاحنة تحمل خضراوات في أحد أسواق بني وليد. (الإنترنت)
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شهدت أسعار الخضراوات في مدينة بني وليد هذه الأيام ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع إقبال المواطنين على التجول في أسواق الخضراوات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وسجل سعر كيلو البصل 8 دنانير بارتفاع دينار عن الأسبوع الماضي، والفلفل الأخضر 5 دنانير بارتفاع نص دينار، بينما وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3 دنانير بارتفاع نصف دينار، واستقر كيلو البطاطا عند 3 دنانير، بينما ارتفع سعر الخضراوات الرقيقة مثل البقدونس والجرجير والكسبرة إلى نصف دينار للربطة الواحدة.

وأوضح عدد من المواطنين في مدينة بني وليد تحدثوا إلى «بوابة الوسط»، أمس الإثنين، أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات يرجع إلى ضعف مراقبة الجهات الرقابية والأمنية ومراقبة الاقتصاد لأسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفواكه وعدم توحيد تسعيرة تلك الأصناف حيث لاحظوا اختلافًا كبيرًا في الأسعار بين محل وآخر.

- الدبيبة يطالب الحويج بضبط أسعار السلع الأساسية في رمضان
- ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن بأسواق بني وليد

الدبيبة يطالب وزارة الاقتصاد بتحديد وضبط الأسعار
وطالب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بالقيام بدورها في تحديد وضبط أسعار السلع الأساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدر الدبيبة تعليماته خلال اجتماعه أول أمس الأحد مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

أسعار الخضراوات سجلت ارتفاعا في أسواق بني وليد. (الإنترنت)
أسعار الخضراوات سجلت ارتفاعا في أسواق بني وليد. (الإنترنت)
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