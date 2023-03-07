الدبيبة يبحث مع الكبير وشكشك الاستعدادات لرمضان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، استعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك.

وتطرق اللقاء الذي عقد في مكتب محافظ المصرف المركزي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار المحافظ مصطفى المانع، توفر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وصرف الرواتب، وعلاوة الزوجة والأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل رمضان، والاتفاق على إتمام الإجراءات المُشار إليها وإحالتها إلى المصرف المركزي للبدء في التنفيذ، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستسهم في ذلك.

- الدبيبة يبحث مع الكبير والمبروك تسريع إجراءات صرف المرتبات

- «المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات فبراير

- الدبيبة يقرر تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توافر السلع الأساسية في رمضان

- «التعليم» تنفي إيقاف الدراسة خلال رمضان

مناقشة خطة إنشاء 500 مدرسة جديدة

وناقش الاجتماع أيضا خطة إنشاء 500 مدرسة جديدة، والاطلاع على الخطوات المُنجزة في هذا الإطار، وضرورة إشراك البلديات في أعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.

وأكد المجتمعون أهمية المشروع وتكثيف الجهود للانطلاق، على أن يشمل في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة، ومدارس الصفيح في كل المدن والمناطق الليبية، وفق تصاميم حديثة، وجدول زمني محدد، وأدوات تنفيذ محلية قادرة.

كما جرى التأكيد على زيادة الإفصاح والشفافية في الإجراءات الحكومية كافة من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.