تراجع الدولار وارتفاع طفيف لليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

وتراجع سعر الدولار إلى 5.085 دينار مقابل 5.095 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما ارتفع سعر اليورو بشكل طفيف إلى 5.39 دينار مقابل 5.385 دينار، أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.