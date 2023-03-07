تراجع الدولار وارتفاع طفيف لليورو في السوق الموازية...

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.
وتراجع سعر الدولار إلى 5.085 دينار مقابل 5.095 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما ارتفع سعر اليورو بشكل طفيف إلى 5.39 دينار مقابل 5.385 دينار، أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، واستقر سعر كسر الذهب عيار (18) عند 225 دينارا للغرام.
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