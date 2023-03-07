إصابة بالغة في حادث مروري بسرت

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض سائق إلى إصابة بالغة جراء حادث مروري في منطقة 27 كيلومترا شرق مدينة سرت.

وقع الحادث عندما تدحرجت سيارة نوع «مرسيدس بينز» إلى المنطقة الخضراء المحاذية لجانب الطريق، وفق بيان صادر عن مديرية أمن سرت.

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وتسبب الحادث في إصابة السائق، ويدعى عمر الهمالي بهجات، ويقيم بمنطقة السبعة في سرت، بإصابة بليغة نقل على إثرها إلى قسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا. ورجح البيان أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة في ظل تهالك الطريق الساحلي العام، خاصة في المنطقة الممتدة بين الطريق الشرقي لمدينة سرت وأجدابيا المدينة.

تدحرج سيارة في سرت وإصابة سائقها، 7 مارس 2023. (مديرية أمن سرت)

تدحرج سيارة في سيرت وإصابة سائقها، 7 مارس 2023. (مديرية أمن سرت)

تدحرج سيارة في سرت وإصابة سائقها، 7 مارس 2023. (مديرية أمن سرت)