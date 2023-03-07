الكهرباء: الاعتداء على خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، اعتداء خارجين عن القانون على بعض مكونات الشبكة الكهربائية على مسار خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن المعتدين قطعوا أرجل عدد من قواعد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على مسار الخط من ناحية العزيزية- بئر الغنم؛ ما تسبب في عرقلة جهود استكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.

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والسبت الماضي، أعلنت شركة الكهرباء استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، موضحة في بيان، أن شركة «مصراتة الغد» تجري حاليا أعمال تركيب الأبراج وشد الأسلاك من ناحية أبوعرقوب؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

من إصلاح الاعتداء على خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 7 مارس 2023. (شركة الكهرباء)