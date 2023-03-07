الكهرباء: الاعتداء على خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب...

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، اعتداء خارجين عن القانون على بعض مكونات الشبكة الكهربائية على مسار خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد «400 ك.ف».
وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن المعتدين قطعوا أرجل عدد من قواعد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على مسار الخط من ناحية العزيزية- بئر الغنم؛ ما تسبب في عرقلة جهود استكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المحدد.
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والسبت الماضي، أعلنت شركة الكهرباء استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، موضحة في بيان، أن شركة «مصراتة الغد» تجري حاليا أعمال تركيب الأبراج وشد الأسلاك من ناحية أبوعرقوب؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.
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