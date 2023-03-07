زيادة ضخ المياه بخط «تازربو - بنغازي» بعد صيانة 6 آبار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير موقع حقل آبار مياه تازربو زكريا جبريل زيادة ضخ المياه على خط «تازربو - بنغازي» بواقع 60 ألف متر مكعب يوميا، بعد صيانة ست آبار داخل الحقل.

ولاحظ العاملون بالحقل انخفاض الضخ في الخط نتيجة عطل تلك الآبار، حيث وضعت خطة صيانة متكاملة لها شملت توفير قطع غيار وآلات ومعدات، وتشكيل فريق صيانة من مهندسين وفنيين، حسب حديث جبريل في مقطع فيديو شاركته صفحة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

طريقة الصيانة

وشرح جبريل طريقة عمل فريق الصيانة، حيث يتوجه إلى البئر المطلوبة، ويبدأ بفصل الكهرباء عنها، ثم عزل المضخة وأخذ قراءاتها.

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ثم تبدأ عملية استخراج المضخة، المكونة من أنابيب صاعدة، وأيضا أنبوب ضغط، وهو الذي يجرى استبداله، ثم يقوم الفريق بإرساء المضخة مجددا داخل البئر، ويتأكد من أن قراءاتها مطابقة للقياسات، وبعدها يشغلها تجريبيا للتأكد من عملها بفعالية، ثم يبدأ تشغلها بشكل طبيعي.

جانب من أعمال صيانة بئر في حقل مياه تازربو، 6 مارس 2023، (جهاز النهر الصناعي)