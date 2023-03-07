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المنقوش تبحث مع اللافي دور «الخارجية» في إنجاح مشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 12:44 مساء
المنقوش تبحث مع اللافي دور «الخارجية» في إنجاح مشروع المصالحة
لقاء اللافي والمنقوش في طرابلس، 7 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، دور وزارة الخارجية في التنسيق ودعم جهود المجلس الرئاسي واللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بليبيا.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمكتب الوزيرة في العاصمة طرابلس، إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية، إضافة إلى «سبل التعاون بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

- مؤتمر المصالحة الليبية على طاولة رئيسي الكونغو والنيجر
- الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا
- محاور الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في 19 فبراير الماضي، إن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرًا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وأضاف إثر مؤتمر صحفي اختُتمت به قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت ليومين: «لقد التقينا بمختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني».
 

لقاء اللافي والمنقوش في طرابلس، 7 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء اللافي والمنقوش في طرابلس، 7 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
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