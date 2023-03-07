استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر متوسط سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4.82 دينار الذي سجله أمس الإثنين.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، عند 5.80 دينار، بينما زاد سعر اليورو إلى 5.15 دينار مقابل 5.13 دينار، أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.