الدبيبة: عازمون على مد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عزم حكومته مد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.

وقال الدبيبة خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الليبي- الألماني الثاني، إن قطار الاستقرار قد انطلق، داعيا رجال الأعمال الألمان إلى اللحاق به، منبها إلى فتح حكومة الوحدة مجالات الاستثمار في الطاقة.

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وأشار إلى عزم الحكومة الدخول في مجال الطاقة الخضراء «جرين جرين»، حيث تمتلك ليبيا كل الإمكانات في هذا المجال، وقال: «نحن نريد استثمارا حقيقيا من خلال النفط والغاز»، وأضاف: «ليبيا لن تبقي هكذا دائما.. ستكون رائدة في المجالات كافة».

وشدد الدبيبة على دعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة القطاع الخاص ليكون العمود الفقري للاقتصاد الليبي في المستقبل.