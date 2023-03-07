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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 10:17 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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