«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.