حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 7 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة في المناطق الشمالية مع نشاط نسبي للرياح.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء غائمة نهار اليوم مع احتمال زخات خفيفة من المطر، وتكون قليلة السحب باقي الأيام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين، خصوصا على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الخليج، قد تسبب إثارة للأتربة والغبار تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتكون شمالية غربية على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.