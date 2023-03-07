إطلاق الناشط أحمد التواتي بعد احتجازه لأسبوع في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أصدقاء الناشط المدني أحمد التواتي إطلاقه بعد أسبوع من احتجازه لدى إحدى الجهات الأمنية في مدينة بنغازي.

وكتب المدير السابق لفرع جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا منصور عاطي، «أحمد بين أهله وأحبائه، كنّا على يقين تام أن أحمد نزيه ووطني، ولم يكن لدينا أدنى شك في دفاعنا عنه»، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

احتجاز التواتي

وفي الأول من مارس، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا «اعتقال التواتي تعسفيا» في مطار بنينا الدولي من قبل « جهاز الأمن الداخلي- فرع بنغازي» وذلك على خلفية «آراء ووجهات نظر تتعلق بقضايا الشأن العام».

ولم تتمكن عائلة التواتي من التواصل معه خلال فترة احتجازه وفق ما أكده أصدقاؤه على صفحاتهم بموقع «فيسبوك».

- لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا

- «السلام والازدهار» يدعو السلطات الأمنية في بنغازي إلى إطلاق عضو الحزب أحمد التواتي

كما أصدر حزب السلام الديمقراطي بيانا دعا فيه السلطات الأمنية إلى إطلاق التواتي، الذي يحمل عضويته، و«باقي شباب ليبيا المحتجزين في أي مكان على التراب الليبي لأسباب الآراء السياسية»، معتبرا أنه «لا يجوز أن يعتقل الشباب الواعد الصادق في هذا الوطن لأسباب تتعلق بالآراء السياسية والوطنية حتى وإن اختلفت معهم في وجهات النظر لأنهم في النهاية هم رأس المال الحقيقي والعماد الذي نأمل أن نراه يقود البلاد إلى السلام والازدهار».