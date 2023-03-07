مواطنون يسلمون أسلحة وذخائر إلى مركز شرطة رأس اعبيدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلم مواطنون أسلحة وذخائر إلى مركز شرطة رأس اعبيدة في مدينة بنغازي.

يأتي ذلك استجابة لمبادرة تسليم الأسلحة غير المرخصة للأجهزة الأمنية، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وقدم رئيس مركز شرطة اعبيدة العميد امحمد ابريك الشكر للمواطنين على تسليم الأسلحة، داعيا الآخرين إلى الاقتداء بهم والاستجابة للمبادرة ضمن المدة الممنوحة.

مهلة 7 أيام لجمع السلاح

وفي 18 فبراير الجاري، منحت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.

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وتعهدت الوزارة بشن تحرّكات صارمة لجمع السلاح تشمل التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.