خلال معرض ليبيا للغذاء.. وزارة الاقتصاد تتعهد تسهيل تسجيل العلامات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور سعد الحنيش، تسهيل حركة أصحاب الأعمال، وإجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية، وحرص الوزارة على تطوير قطاعات الصناعة والزراعة وتنشيط الاستثمار لتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة إلى معرض ليبيا للغذاء في دورته الرابعة المقام على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة (5 - 8 مارس) 2023 بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة.

- 194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس

واطّلع وكيل الوزارة، خلال جولته، على الشركات العارضة ونشاطها ومستوى المشاركة المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أهمية تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض بمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في رفع مستوى التعاون والتبادل التجاري، موضحًا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وآلية عملها في تنظيم الأنشطة التجارية وتسهيل حركة أصحاب الأعمال.

وأمس الأحد، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة، بمشاركة 194 شركة دولية ومحلية، بواقع أكثر من 80 شركة دولية، بينها شركات من الجزائر والمغرب وإيطاليا وتركيا وتونس وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر والإمارات، بالإضافة إلى حوالي 114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية يزور معرض ليبيا للغذاء، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية يزور معرض ليبيا للغذاء، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية يزور معرض ليبيا للغذاء، الإثنين 6 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)