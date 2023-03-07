سفير اليابان يزور ضريح عمر المختار (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

زار سفير اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، اليوم الإثنين، ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي، معبرًا عن استمتاعه بالزيارة، متمنيًا في الوقت أن يكرر الزيارة مرة ثانية في القريب العاجل.

وتحدث السفير الياباني، في كلمة مسجلة على هامش الزيارة، عن تاريخ ليبيا خاصة برقة، لافتا إلى أن البلاد تمتلك إمكانيات كثيرة، لاسيما منطقة برقة، مشيرًا إلى قدرات الجيل الجديد العالية وإمكانياتهم الهائلة.

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وخلال الفترة الماضية زار عدد من كبار المسؤولين والزوار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار بطل الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالي، باعتباره يمثل رمزًا يذكر الأجيال بالتضحيات ضد الاحتلال.

جانب من زيارة سفير اليابان لضريح عمر المختار، الإثنين 6 مارس 2023 (فيسبوك)

جانب من زيارة سفير اليابان لضريح عمر المختار، الإثنين 6 مارس 2023 (فيسبوك)

جانب من زيارة سفير اليابان لضريح عمر المختار، الإثنين 6 مارس 2023 (فيسبوك)