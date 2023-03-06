شكشك والسفير الكوري يبحثان إجراءات تنفيذ التزامات الشركات الكورية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، مع سفير كوريا الجنوبية لي سانغ سو، ومساعده، «سُبل التعاون في تنفيذ التزامات الشركات الكورية لصالح الدولة الليبية، ووضع الآلية والإجراءات اللازمة لذلك»، وفق الديوان.

وأضاف ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» أن شكشك ثمّن خلال اللقاء الذي عقد بمقر الديوان في طرابلس بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، زيارة السفير الكوري، مؤكدًا على أهمية التعاون والشراكة بين دولتي ليبيا وكوريا في مجال التنمية.

عودة الشركات الكورية ومنح التأشيرات لليبيين

وفي 28 سبتمبر 2022، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع السفير لي سانغ سو، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، الشركات الكورية إلى العودة لليبيا واستئناف أعمالها، خاصة في مجال الكهرباء، وضرورة منح التأشيرات لليبيين لتحسين حركة القطاع الخاص.

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وأفاد بيان نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» يومها، بأن الدبيبة استعرض مع السفير لي سانع سو، سبل دعم التعاون بين القطاع الخاص الليبي والكوري، خاصة في مجال التجارة. كما ناقشا كذلك توسيع النشاط في مجال النفط والغاز.

ونقل البيان عن السفير لي سانغ سو قوله إن السفارة الكورية ستبدأ في تسهيل الإجراء في الوقت القريب من طرابلس.

وفي 25 أغسطس طالبت الشركة العامة للكهرباء من مسؤولي شركة «داوو» الكورية الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالة جدول بتفاصيل المشروع والأعمال المنجزة فيه.

لقاء شكشك مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو، الإثنين 6 مارس 2023. (ديوان المحاسبة)

لقاء شكشك مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو، الإثنين 6 مارس 2023. (ديوان المحاسبة)