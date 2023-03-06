شاهد في «هنا ليبيا»: ركود اقتصادي في مصراتة.. وأزمة وقود بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، عددًا من الأخبار المحلية التي تهم المواطنين، ومن بينها معاناة مدينة مصراتة من أزمة ركود اقتصادي غير مسبوق، بالإضافة إلى نقص في توزيع كميات الوقود، ما أدى لتوقف أغلب محطات الوقود في طبرق، قبل تأكيد شركة البريقة لتسويق النفط أن الكمية الموجودة في الخزانات الرئيسية تكفي المدينة.

العناصر الطبية تطالب النائب العام بالنظر إلى أوضاعهم المالية

طالبت العناصر الطبية والطبية المساعدة بمركز طبرق الطبي، خلال وقفة احتجاجية، النائب العام المستشار الصديق الصور بالتدخل للنظر إلى أوضاعهم المالية، بزيادة الرواتب وفق الجدول الموحد للعاملين، وإعادة تصنيف سنوات الخبرة، حيث يعملون لساعات إضافية.

وهددت العناصر الطبية، في بيان اليوم الإثنين، بوقف العمل في الفترات المسائية والأعياد والعطلات، حال عدم صرف الرواتب حسب الجدول الموحد.

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