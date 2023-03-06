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من مصر إلى سرت وسبها.. تفاصيل محاكمة زوجين فرنسيين انضمّا إلى «داعش» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 06 مارس 2023, 08:35 مساء
من مصر إلى سرت وسبها.. تفاصيل محاكمة زوجين فرنسيين انضمّا إلى «داعش» في ليبيا
محكمة الجنايات الخاصة في باريس تبدأ محاكمة زوجين فرنسيين انضمّا إلى «داعش» في ليبيا.. (الإنترنت)
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شرعت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، اليوم الإثنين، في محاكمة زوجين مغربي وفرنسية بتهمة الانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا عام 2016، حيث قد تكلفهما القضية السجن لمدة ثلاثين عاما في انتظار إصدار الحكم يوم 10 مارس الجاري.

ويُحاكم الفرنسي المغربي (شايب.أ) المهووس بالجهاد «42 عاما» وزوجته (دنيا.ب)، وهي فرنسية «41 عاما» بتهمة الارتباط بمجرمين إرهابيين. كما تتم مقاضاتهما بتهمة التهرب من التزاماتهم القانونية التي تضر بصحة أو سلامة أو أخلاق أو تعليم طفليهما الصغيرين.

محاولات الزوجين الفرنسيين للانضمام إلى «داعش» في ليبيا
المتهم المغربي الذي تطرف لفترة طويلة وتغذى عبر مواقع الإنترنت بمبادئ تنظيم «داعش» الإرهابي ورغبته في فرض الشريعة، كان قد بدأ بالفعل في العام 2012 محاولاته في الانضمام إلى سورية، ولكن دون جدوى كما نقلت وسائل إعلام فرنسية اليوم.

وبناء على تحقيقات الأمن الفرنسي، فقد كشفت أنه في نهاية عام 2014 بقي الزوجان في مصر لمدة، حيث كانا على اتصال بالإرهابي المدعو جوناثان جيفروي في تولوز الفرنسية.

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وكان الإرهابي المعني الذي عاش على الإعانات الاجتماعية في فرنسا، يخطط للذهاب إلى سورية، ولكن بسبب الانتكاسات التي تعرض لها تنظيم «داعش» وقتها بهذا البلد، فإنه اتجه نحو ليبيا. وهناك كانت البلاد لا تزال في حالة فوضى منذ اندلاع الاضطرابات في العام 2011، ومع غياب الدولة الليبية والأمن رسخ «داعش» وجوده في العديد من المدن الليبية، مما جعل سرت معقله في يونيو 2015 قبل طرده في العام 2016.

مسيرة الزوجين الفرنسيين في ليبيا
وكشفت التحقيقات، أن المتهم فور وصوله أُخضع لتدريب عسكري قصير بقيادة مصري، قبل أن ينضم إلى جنوب سرت مع نحو 60 إرهابيا آخرين، حيث انتقلوا إلى الصحراء لتجنب القصف. بينما كانت تقيم زوجته تحديدا في درنة، حيث حُرم الأطفال من التعليم ومن الطعام والرعاية بانتظام، وعاد بعدها إلى سبها عندما انسحبت جماعة «داعش» من بنغازي.

وبعد ذلك، قضى بضعة أشهر في الصحراء بعد أن تكبدت الكتيبة التي ينتمي إليها خسائر فادحة، وجرى في النهاية القبض عليه مع أسرته واحتجازهم جميعا في ليبيا. قبل تسليم الأسرة إلى السلطات المصرية في أبريل 2019 ثم ترحيلها في الشهر التالي إلى فرنسا.

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