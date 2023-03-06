ارتفاع طفيف للدولار واليورو وتراجع الإسترليني في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وارتفع سعر الدولار بشكل طفيف إلى 5.095 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، واليورو إلى 5.385 دينار مقابل 5.38 دينار أمس.
بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.15 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي، في حين زاد سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 225 دينارا للغرام مقابل 223 دينارا أمس.
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