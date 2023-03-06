ارتفاع طفيف للدولار واليورو وتراجع الإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع سعر الدولار بشكل طفيف إلى 5.095 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، واليورو إلى 5.385 دينار مقابل 5.38 دينار أمس.

بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.15 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.