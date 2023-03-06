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الدبيبة خلال المنتدى العلمي الأفريقي: ليبيا عادت إلى موقعها الطبيعي في استضافة الملتقيات الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 12:19 مساء
الدبيبة خلال المنتدى العلمي الأفريقي: ليبيا عادت إلى موقعها الطبيعي في استضافة الملتقيات الإقليمية
الدبيبة خلال كلمة في المنتدى العلمي للاتحاد الأفريقي بطرابلس، 6 مارس 2023، (صورة من بث مباشر)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن ليبيا استعادت عافيتها وموقعها الطبيعي في خارطة الأنشطة والملتقيات الإقليمية والأفريقية والمغاربية.

جاء ذلك في كلمته بالمنتدى العلمي الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي في العاصمة طرابلس اليوم الإثنين، المذاع عبر صحفة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأشار الدبيبة إلى استضافة العاصمة طرابلس المؤتمر التاسع للمرأة العربية بمشاركة واسعة وكذلك مؤتمر عمداء معاهد القضاء العربية، واجتماعات على المستوى الوزاري عربيا وأفريقيا وعلى مستوى الخبراء ورجال الأعمال والصناعة، إضافة إلى ندوات علمية ومعارض، وذلك خلال العام الماضي وبداية العام الجاري.

أبرز حضور أفريقي منذ 10 سنوات
وأشار الدبيبة إلى أن المنتدى العلمي يعد «أبرز مشاركة أفريقية تشهدها طرابلس منذ أكثر من عشر سنوات»، متابعا أن هذه الاستضافة تأكيد للعمق الأفريقي لليبيا، الذي لم يتخلَ عنه الليبيون، وأشاد «بالموقف الأفريقي الداعم للاستقرار والمصالحة في ليبيا».

- انطلاق المنتدى العلمي للاتحاد الأفريقي في طرابلس بحضور الدبيبة

وتابع: «اليوم مؤتمركم يناقش بناء المؤسسات ودعم منظمات المجتمع الوطني ويتوافق مع دعوة حكومة الوحدة للاستفادة من خبرات الدول الناجحة التي تحولت من عنف الاستبداد إلى التداول السلمي للسلطة في كثير من الدول الأفريقية»، مكملا: «كما يسهم المنتدى في تبادل الخبرات بشأن منظمات المجتمع المدني وهو ما من شأنه دعم المجتمع المدني الليبي الذي بدأ يحدث فارقا في المشهد العام الليبي».

واختتم: «ما زلنا نسعى ونبحث عن الطريق الصعب الذي بدأنا فيه وأنتم اليوم تشاركونا في صناعته، ليبيا عانت ما عانت ومرت بتجارب صعبة لم تمر بها في تاريخها أشكر وجودكم معنا وهذا الدعم أعتبره كبيرا في مقوماته وأتمنى لمؤتمركم كل التوفيق ونريد أن نسهم في إخراج بعض المواضيع والنتائج التي تخدم ليبيا وقارتنا الأفريقية والوطن العربي».

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