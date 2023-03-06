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13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 11:51 صباحا
13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
أحد الكوادر الطبية في مركز عزل سرت، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 27 فبراير إلى الثالث من مارس الجاري.

وقال المركز، في بيان، إنه تسلم 136 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 123 عينة، وتعافت ثلاث حالات، فيما لم تسجل وفيات جديدة.

الحالات الموجبة بلغت 9.55%
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 9.55%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و187 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و737 حالة، و13 حالة نشطة.

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وفي مطلع يناير الماضي، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.

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