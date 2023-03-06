الدبيبة يطالب الحويج بضبط أسعار السلع الأساسية في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بالقيام بدورها في تحديد وضبط أسعار السلع الأساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدر الدبيبة تعليماته خلال اجتماعه أمس الأحد مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

غرفة طوارئ خلال شهر رمضان

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على ضرورة متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون.

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ودعا إلى تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان المبارك، مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلية وتوفر السلع وأسعارها، وعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.

وأكد الحويج أن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل، وهناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.