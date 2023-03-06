حرس المنشآت النفطية يطالب منتسبيه بالابتعاد عن التهديد بـ«الإغلاقات»

القاهرة - بوابة الوسط

حمل جهاز حرس المنشآت النفطية المسؤولية القانونية لكل من يتسبب بإغلاق أي منشأة من المنشآت النفطية في البلاد، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» في طرابلس.

وطالب الجهاز في بيان أصدره أمس الأحد منتسبيه بضرورة الابتعاد عن التصعيد والتهديد بإغلاق المنشآت النفطية والتي هي ملك لكل الليبيين.

وكانت صفحات تواصل ليبية قد تداولت خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيلا مصورا لمُنتسبي الجهاز بمجمع مليتة النفطي، يُهددون فيه بإغلاق المجمع خلال سبعة أيام، إذا لم يجرِ تنفيذ مطالبهم.

من جهته، أكد الجهاز في البيان «رفضه ما يصدر عن بعض المنتسبين من الجهاز بالتلويح بإغلاق بعض المنشآت النفطية، معتبرا أن هذه النداءات غير مسؤولة».

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية إنه «على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل تفعيل القرارات الصادرة لتمكين منتسبي الجهاز من نيل حقوقهم المالية كافة أسوة بزملائهم بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط».

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مطالب حرس المنشآت في مجمع مليتة النفطي

وحسب التسجيل المصور، فقد طالب عناصر حرس المنشآت النفطية في مجمع مليتة النفطي بتفعيل القرار رقم 186 للعام 2007 بنقل تبعيتهم للمؤسسة الوطنية للنفط بتسوية مرتباتهم أسوة بموظفي المؤسسة كافة، والتأمين الصحي لجميع منتسبيه.

كما طالب المشاركون في التسجيل المصور بصيانة جميع المواقع التابعة للجهاز، وبسط الأمن في كل المواقع النفطية، وتوفير الاحتياجات من ملابس وأحذية وتموين، وكل ما يحتاجه المنتسبين.

وتتكرر تهديدات بعض عناصر حرس المنشآت النفطية بإغلاق الحقول النفطية، وكان آخرها في أكتوبر الماضي، حين هدد عناصر من وحدة حماية موانئ السدرة والهروج ورأس لانوف بقفل ثلاثة موانئ نفطية إذا لم يجرِ زيادة مرتباتهم أسوة ببقية موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقرار الصادر عن المؤسسة بالخصوص.

بيان صادر عن جهاز حرس المنشآت النفطية. (الصفحة الرسمية للجهاز)