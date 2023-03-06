انطلاق ملتقى ليبيا للتعليم والتدريب

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت فعاليات ملتقى ليبيا الدولي الثالث للتعليم والتدريب تحت شعار «ملتقى صناع المستقبل»، الذي يشرف عليه وزارات التربية والتعليم، والتعليم التقني والفني، والعمل والتأهيل، والرياضة والشباب ومجلس التخطيط الوطني ومن تنظيم الهيئة العامة للمعارض وشركة ليبيا العالمية والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وحضر حفل افتتاح الملتقى مساء أمس الأحد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور موسى المقريف، ووكيلا وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية والديوان وشؤون المؤسسات ووكلاء وزارات الداخلية، والشباب والعمل والتأهيل، والرياضة، وعدد من مديري مراكز التدريب العامة والخاصة والدولية والمهتمين بالتعليم والتدريب، حسب بيان وزارة التعليم.

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وأشار المقريف في كلمة إلى أهمية مشاركة الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة تحت سقف واحد في هذا الملتقى لإظهار مشاريعهم والتعريف بها، داعيا الحضور للاطلاع على مشروع «التعليم الاستدراكي» الذي أقامته الوزارة خلال العام الماضي.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات في التعليم والتدريب بين الجهات العامة والخاصة والاطلاع على التطوير الحاصل لمواكبته من خلال إقامة معرض للمشاركين وورش عمل مختلف خلال فترة انعقاده.