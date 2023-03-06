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الأرصاد تحذر من رياح على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 09:50 صباحا
الأرصاد تحذر من رياح على الساحل من مصراتة إلى سرت
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الإثنين 6 مارس 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وغدا جنوبية غربية على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعتها إلى 25عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

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