  • Alwasat News
Atwasat

تراجع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 09:39 صباحا
تراجع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية
أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات، أمس الأحد.
alwasat radio

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات، أمس الأحد. 

واستقر متوسط سعر الدولار عند مستوى 4.82 دينار الذي سجله يوم الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار مقابل 5.81 دينار الأحد، بينما استقر سعر اليورو عند 5.13 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية

رسميًا.. الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر

عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم
إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم
شاهد في «وسط الخبر»: الاستفتاء.. دوران جديد حول الأزمة
شاهد في «وسط الخبر»: الاستفتاء.. دوران جديد حول الأزمة
194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس
194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس
ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية
ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية
كشف تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في حي الأندلس
كشف تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في حي الأندلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
تراجع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية
تراجع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق ......
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 6 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 6 مارس 2023)...
إيقاف 32 مهاجرا في بنغازي
إيقاف 32 مهاجرا في بنغازي...
كشف تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في حي الأندلس
كشف تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في حي الأندلس...
ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية
ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية...
المزيد