تراجع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات، أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر الدولار عند مستوى 4.82 دينار الذي سجله يوم الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار مقابل 5.81 دينار الأحد، بينما استقر سعر اليورو عند 5.13 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.