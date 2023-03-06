حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 6 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء نسبيا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و29 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خصوصا غدا على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية تتحول غدا جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض مناطق الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.