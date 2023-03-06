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كشف تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 01:55 صباحا
كشف تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في حي الأندلس
أحد أفراد التشكيل العصابي، الأحد 5 مارس 2023 (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، كشف تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعد إلقاء مكتب البحث الجنائي طرابلس القبض على شخص ضمن التشكيل العصابي، وذلك بعد ورود بلاغ من مركز شرطة حي الأندلس مفاده تعرض شخصين من العمالة الوافدة لسرقة بالإكراه من قبل أشخاص مجهولين وسرقة مبلغ مالي منهما وهواتفهما النقالة ومستندات شخصية لهما والتي حصلت بدائرة اختصاص المركز، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وبعد البحث والتحري من أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، جرى ضبط أحد المتهمين في الواقعة والذي اعترف بارتكابه الواقعة رفقة أشخاص آخرين، وكان بحوزته مسدس صنع بلجيكي، ويرتدي زيًا عسكريًا؛ حيث اعترضوا سبيل المشتكين بالطريق العام بمنطقة حي الأندلس قرب مقهى هافانا.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، وإيداعه المركز المختص؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة، ولا يزال البحث والتحري مستمرًا لضبط الأشخاص الآخرين.

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