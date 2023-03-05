شاهد في «وسط الخبر»: الاستفتاء.. دوران جديد حول الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على التطورات المرتبطة بالأفكار المتداولة بشأن إجراء الانتخابات العامة، عقب طرح مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي مبادرة، لا تلق على ما يبدو تفاعلاً مناسبًا على المستوى المحلي، في ظل تبادل الرسائل بين مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

الرسائل التي يبدو أنها تتجاوز طرح باتيلي للخروج من المأزق الحالي، جاءت أولاً على لسان المستشار عقيلة صالح عندما قال إن التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري «يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني»، لكن بعدها طرح الدبيبة شرطًا آخر، عندنا قال إن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي أولًا، في إشارة إلى رفضه إقرارها من مجلسي النواب والدولة فقط.

- عقيلة: التعديل الثالث عشر يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات

- الدبيبة: نرفض ترشح أي عسكري للانتخابات إلا بعد التخلي عن منصبه

وفيما يبدو أن مسألة الاستفتاء، وإنْ كانت تجد قبولاً بين الأطراف، تشكل دورانًا جديدًا حول الأزمة لا نهاية له، وهي النقطة الجوهرية التي فتح البرنامج نقاشًا حولها مع كل من: الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة الدكتور يوسف الفارسي، والباحث السياسي جمال الفلاح.

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