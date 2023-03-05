شاهد في «اقتصاد بلس»: الجفاف يهدد المحاصيل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على شح الأمطار الذي يهدد المحاصيل في ليبيا، بحسب تقرير للمركز الأوروبي للبحوث المشتركة والذي بيّن تدني حجم المحاصيل بإقليم طرابلس بسبب شح الأمطار.

الدبيبة: الأموال متوافرة في ليبيا ولا تسمعوا للتشويش

وتطرق البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، التي قال فيها إن الأموال متوافرة في ليبيا، داعيًا إلى ضرورة عدم سماع «التشويش» حول هذا الأمر، وذلك ردًا على ما أثير عن عجز محتمل عن سداد رواتب الموظفين والوفاء ببنود الميزانية، مع تأخر رواتب شهري يناير وفبراير.

واستعرض البرنامج عددًا من الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي، والخدمات الضرورية، ومعاناة المواطنين في الجنوب من ارتفاع أسعار المعيشة مع قرب شهر رمضان.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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