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وفد دبلوماسي من بغداد يصل ليبيا لتقديم الخدمات القنصلية للجالية العراقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 08:54 مساء
وفد دبلوماسي من بغداد يصل ليبيا لتقديم الخدمات القنصلية للجالية العراقية
أفراد الجالية العراقية في ليبيا مع الوفد الدبلوماسي القادم من بغداد لتقديم الخدمات القنصلية. (وزارة الخارجية العراقية)
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، وصول وفد دبلوماسي من بغداد إلى ليبيا من أجل تقديم الخدمات القنصلية لأفراد الجالية العراقية المقيمين في ليبيا، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين لتوفير الاستجابة العاجلة لأبناء الجالية العراقية في ليبيا، وبما يعكس اهتمام الوزارة بتقديم الدعم وتذليل الصعوبات لهم في مختلف الجوانب.

وأضافت وزارة الخارجية أن زيارة الوفد الدبلوماسي تأتي استكمالًا لجهود التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنية العراقية والسلطات الليبية، لافتة إلى أن الوفد الدبلوماسي أجرى حوارات متعددة مع ممثلي الجالية العراقية، واستمع إلى متطلباتهم، في مجال العمل على توفير جوازات السفر والعمل على تعزيز الاستجابة في العمل القنصلي.

وأشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أن وفد الجالية ضم أساتذة جامعيين وأطباء وأصحاب مهن متعددة، وبما يعكس تنوع القدرات والكفاءات ويعطي حضورًا نوعيًّا للعراقيين المقيمين في ليبيا.

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